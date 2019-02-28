Ученые: «зеленое детство» связано со счастливой зрелостью

28.02.2019 17:24



Опыт природных пространств, наполненных зеленью, запахом почвы и тихим трепетанием листьев на ветру, может успокоить нашу безумную современную жизнь. Как будто наши клетки могут «выдыхать», когда окружены природой, расслабляя наши тела и умы.

Некоторые люди стремятся использовать это терапевтическое воздействие в виде прогулок по лесу или парку.

Но в быстро урбанизирующемся мире по мере роста городов зеленые зоны все больше сокращаются. Ученые попытались выяснить, каким образом зеленые насаждения или их отсутствие могут повлиять на психическое здоровье человека.

Научная работа, представленная на страницах издания PNAS, подробно описывает исследование связи между зелеными насаждениями и психическим здоровьем.

Исследователи из Орхусского университета в Дании обнаружили, что выращивание вблизи густонаселенных кварталов растительности связано со снижением риска возникновения психических расстройств во взрослом возрасте до 55%.

Руководитель исследования Кристин Энгеманн объединила множество спутниковых снимков полученных за последние десятилетия с обширными медицинскими и демографическими данными о населении Дании, чтобы изучить влияние растущей вблизи зелени на психическое здоровье.

Несложно догадаться к каким выводам пришла биолог: прогулки по лесу и уединение с природой являются своеобразным коктейлем, способным повысить не только иммунитет, но и настроение человека.

«Отсутствие зеленых насаждений увеличивает риск расстройств в настроении и шизофрении и может даже повлиять на когнитивное развитие», - сообщил Келли Ламберт, невролог из Университета Ричмонда, изучающий психологические эффекты природных пространств.

Но такие факторы как социально-экономический статус, семейная история психических заболеваний и урбанизация, также могут оказать большое влияние на психическое здоровье.

Исследователи рассмотрели данные 1 миллиона датчан, родившихся в период с 1985 по 2003 год у которых были записи о психическом здоровье, социально-экономическом статусе и месте проживания. Кроме того, спутниковые данные за период до 1985 года позволили ученым рассчитать плотность растительности вокруг жилых кварталов. После этого специалисты сравнили риск развития 16 различных психических расстройств во взрослом возрасте с тем, сколько зеленых насаждений окружало место жительства каждого ребенка.

Выяснилось, что выращивание вблизи жилых домов зеленых насаждений было связано с более низким риском развития психических заболеваний во взрослом возрасте - от 15 до 55%, в зависимости от конкретной болезни. Например, алкоголизм был наиболее тесно связан с отсутствием зеленых насаждений, а риск развития умственной отсталости не был связан с зелеными насаждениями.

Специалисты пришли к выводу, что замена свободных участков земли зелеными насаждениями может ослабить депрессию в городских сообществах. Кроме того, увеличение растительности может просто способствовать большему социальному взаимодействию, уменьшению загрязнения воздуха и шума, которые, как известно, тоже влияют на психическое здоровье.