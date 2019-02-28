В Кремле ответили на инициативу сенаторов США проверить доходы Путина

28.02.2019 14:53



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на инициативу конгрессменов США, которые предлагают проверить доходы и имущество президента России Владимира Путина. По его словам, президент скорее всего не знает о подобной инициативе, но теперь, обязательно рассмотрит этот вопрос. Также, Песков пожелал сенаторам больше заниматься внутренними проблемами США, а не вмешиваться в суверенные дела других государств, пишет РБК.