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Во Вьетнаме закончился саммит Трампа и Ким Чен Ына

28.02.2019 14:24
Во Вьетнаме закончился саммит Трампа и Ким Чен Ына

Официальный пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подвела итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоялась в столице Вьетнама Ханое. По ее словам, лидеры двух стран не смогли достигнуть соглашения по итогам встречи, тем не менее она была конструктивной. Сандерс подчеркнула, что стороны обсудили вопросы дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова, обсуждение которых будет продолжено во время следующих встреч, пишет РИА Новости.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына закончится на два часа раньше
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