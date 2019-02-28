Саммит Трампа и Ким Чен Ына закончится на два часа раньше

28.02.2019 09:51



Саммит лидеров США и КНДР закончится на два часа раньше. Как сообщает РИА Новости, соответствующая информация поступила от пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Трамп и Ким Чен Ын продолжат общение после обеда, однако будут продолжаться примерно 30-40 минут. Затем Трамп вернется в отель, где остановился. Что касается пресс-конференции глав стран, то она пройдет раньше, чем планировалось.

При этом Белый дом не сообщает, будут ли президенты подписывать какой-либо итоговый документ. Ситуация вообще пока не совсем понятна, поскольку Сандерс отказывается отвечать на уточняющие вопросы представителей СМИ.