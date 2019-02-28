Минтруд анонсировал сокращение порядка 115 тыс. россиян

28.02.2019 07:41



Весной текущего года под сокращение могут попасть более 115 тыс. россиян. К таким выводам пришли специалисты Минтруда, проанализировав данные поступившие от работодателей. Больше всего сокращений произойдет в отрасли автомобилестроения. Также, пострадают работники финансового сектора экономики и транспортной сферы. Наибольшее количество сокращений придется на Москву, Санкт-Петербург и Свердловскую область, пишет газета Извести.