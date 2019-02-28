Volvo Polestar представляет конкурента модели Tesla Model 3

28.02.2019 00:16



Автомобильный производитель «Polestar», являющийся «дочерней» компанией автомобильного гиганта «Volvo», презентовал свой новый автомобиль «Polestar 2», который составит серьезную конкуренцию для известного электрокара «Tesla model 3», сообщают «Ведомости». Цена на оба автомобиля будет примерно одинакова, но модель «Polestar 2» будет обладать чуть большим запасом хода. Производитель не раскрывает деталей на счет технических аспектов автомобиля, но сообщил о том, то начало серийного производства запланировано на 2020 год.