Жириновский: Есть риск ядерной войны между Индией и Пакистаном

27.02.2019 23:39



Известный российский политик Владимир Жириновский, также являющийся главой политической партии ЛДПР, сообщил, что существует реальный риск ядерного конфликта между Пакистаном и Индией, сообщает ИА «REGNUM». Уже не первое десятилетие между двумя государствами наблюдается весьма напряженная обстановка, которая вызвана территориальными спорами, на счет государственной принадлежности определенных провинций. Владимир Жириновский считает, что военный конфликт между вышеназванными государствами попросту неизбежен, но самое ужасающее, что могут быть применены образцы ядерного вооружения. В случае подобного исхода событий количество жертв с обеих сторон может достигнуть до 200 млн человек.