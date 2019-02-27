Почему рынку ипотеки в России пойдет на пользу сокращение спроса

27.02.2019 21:56



Несмотря на стремительный рост количества и объемов жилищных (ипотечных) кредитов в предыдущие несколько лет, на текущий момент рынок подобных банковских услуг терпит ощутимое падение спроса, сопровождающееся повышением процентных ставок, сообщают «Ведомости». Кроме того, растет процент просрочек по ипотечным платежам, по-большей части в категории от одного до трех месяцев задержки оплаты, но это является очень тревожным индикатором для банкиров. Эксперты предсказывают рост ставок по «ипотеке» до «двухзначных» показателей, которые будут немного выше чем 10%.