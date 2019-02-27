Археологи нашли винный пресс самаритянина в центре Израиля

27.02.2019 18:53



Археологи, проводящие раскопки в преддверии строительства нового микрорайона в центре израильского города Зур Натан, нашли особняк самаритянина по имени Адиос, который, судя по найденному в доме винному прессу, вполне мог снабжать Византийскую империю "вином из Святой Земли". Находка датируется началом пятого века, когда Самаритянская община в Святой Земле была на пике своего развития, пишет Haaretz.

Археологи знают, что данный винный пресс принадлежит именно Адиосу, а не кому-то другому, так как в том месте в доме, где стоял пресс, пол выложен мозаикой, на которой было написано его имя. Надпись на греческом языке была расшифрована и переведена профессором Лией Ди Сегни из Еврейского университета Иерусалима.