Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ФЕВ, 19:59 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,8249

27 ФЕВ, 19:59 МСК
USD (ЦБ)    65,7570
EUR (ЦБ)    74,8249

Археологи нашли винный пресс самаритянина в центре Израиля

27.02.2019 18:53
Археологи нашли винный пресс самаритянина в центре Израиля

Археологи, проводящие раскопки в преддверии строительства нового микрорайона в центре израильского города Зур Натан, нашли особняк самаритянина по имени Адиос, который, судя по найденному в доме винному прессу, вполне мог снабжать Византийскую империю "вином из Святой Земли". Находка датируется началом пятого века, когда Самаритянская община в Святой Земле была на пике своего развития, пишет Haaretz.

Археологи знают, что данный винный пресс принадлежит именно Адиосу, а не кому-то другому, так как в том месте в доме, где стоял пресс, пол выложен мозаикой, на которой было написано его имя. Надпись на греческом языке была расшифрована и переведена профессором Лией Ди Сегни из Еврейского университета Иерусалима.

"Мастер был почетным знатоком для старших членов общины, что свидетельствует о высоком социальном положении владельца поместья", - говорит доктор Хагит Тордж, директор раскопок по спасению от имени израильского Управления древностей.

Ученые смогли превратить углекислый газ обратно в уголь
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 3

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»

В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»

В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort

В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort

В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла

В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла

В Москве разработали первый российский электрооптический модулятор для оптических сетей связи

В Москве разработали первый российский электрооптический модулятор для оптических сетей связи

Новости СМИ

Новости дня

19:54 Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:22 Порошенко предложил продавать лишнюю электроэнергию в ЕС Порошенко предложил продавать лишнюю электроэнергию в ЕС
17:55 В ФАС рассказали о ситуации с ценами на бензин В ФАС рассказали о ситуации с ценами на бензин
17:25 Минсельхоз не поддержал расширение продуктового эмбарго Минсельхоз не поддержал расширение продуктового эмбарго
16:52 В России стали чаще откладывать рождение первенца В России стали чаще откладывать рождение первенца
16:26 Белоруссия попросила у России $600 млн Белоруссия попросила у России $600 млн
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:50 В Ханое проходит встреча лидеров США и Северной Кореи В Ханое проходит встреча лидеров США и Северной Кореи

Узнай, страна!

18:56 В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы» В Санкт-Петербурге запустили уникальное производство на предприятии «Лазерные системы»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:51 В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort В Алтайском крае создали новую версию фотосепаратора SmartSort
17:36 В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла В Курганской области готовят к отправке в США первую серийную партию радиаторов охлаждения масла
08:55 Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции Тамбовская область имеет потенциал производства экологически чистой продукции
08:00 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией 16 омских компаний посетят Павлодар с крупнейшей бизнес-миссией
26 ФЕВ, 18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter