27.02.2019 17:25



Ранее, Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой расширить продуктовое эмбарго. Ведомство предлагало запретить к ввозу на территорию России не отдельные категории товаров, а товарные группы для того, чтобы снизить махинации производителей при ввозе санкционной продукции под прикрытием товарной группы продуктов. Тем не менее, Минсельхоз не поддержал расширение продуктового эмбарго, так как это может привести к возникновению перебоев с поставкам продуктов питания для населения России, пишет Коммерсант.