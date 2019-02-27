В Ханое проходит встреча лидеров США и Северной Кореи

27.02.2019 15:50



Встреча лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит в столице Вьетнама Ханое в отеле Sofitel Legend Metropole. По протоколу сначала будет проходить личная встреча двух лидеров, после чего делегации приступят к рабочему ужину. Как сообщают РИА Новости, на текущий момент личная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершена, а в настоящее время главы государств приступили к запланированному рабочему ужину.