Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций

27.02.2019 15:27



Конгресс США вводит новые санкции против России. Законопроект уже опубликован на официальном сайте ведомства. Так, новые санкционные ограничения наложены на сделки с новым суверенным долгом России, срок погашения которого более 14 дней, инвестиции в российские проекты СПГ и разработку месторождений сырой нефти. Также под действия санкций попадут те российские организации, которые, по мнению США, вмешивались в процессы выборов в других странах, пишет РИА Новости. Санкции вступят в действие через 90 дней после вступления в силу данного законопроекта.