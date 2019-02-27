Владимир Путин утвердил поручения по улучшению жизни россиян

27.02.2019 14:53



Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава России Владимир Путин утвердил те поручения, о которых он говорил в своем послании Федеральному собранию. Данные поручения президента коснутся улучшения жизни граждан России. Так, Владимир Путин поручил определить порядок увеличения материального обеспечения пенсионеров, увеличить количество грантов в сферах искусства и культуры, а также установить льготы по земельному налогу, обеспечить подключение всех образовательных учреждений к интернету, определить льготные процентные ставки по ипотеке и т.д., пишет Лента.ру.