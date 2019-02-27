В Москву прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
27.02.2019 12:09
В российскую столицу прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Как сообщают СМИ, самолет сел в аэропорту «Внуково-2».
В ближайшее время Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, этот визит в Россию будет первым, начиная с 17 сентября прошлого года. Как сообщалось ранее, во время встречи лидеры, вероятно, будут обсуждать двусторонние отношения и сирийскую тематику.
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