В Москву прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

27.02.2019 12:09



В российскую столицу прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Как сообщают СМИ, самолет сел в аэропорту «Внуково-2».

В ближайшее время Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, этот визит в Россию будет первым, начиная с 17 сентября прошлого года. Как сообщалось ранее, во время встречи лидеры, вероятно, будут обсуждать двусторонние отношения и сирийскую тематику.