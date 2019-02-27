Индийские ВВС сбили пакистанский самолет

27.02.2019 11:28



Индийские ВВС сбили истребитель F-16 Пакистана, который нарушил воздушное пространство страны в районе Новшера (штат Джамму и Кашмир), передает Интерфакс со ссылкой на ANI. Сообщается, что самолет рухнул на территории Пакистана. Пилот успел вовремя катапультироваться, однако о его состоянии пока ничего не сообщается.

В сообщении также говорится, что это не первый случай за последние сутки, когда Пакистан нарушал воздушное пространство.