В США рассказали о кибероперации против "Агентства интернет-исследований"
Как сообщает газета The Washington Post в ноябре 2018 года во время проведения промежуточных выборов в Конгресс США Киберкомандование Вооруженных сил США отключило от интернета российское "Агентство интернет-исследований" для того, чтобы помешать компании повлиять на процесс выборов. Данное отключение длилось порядка двух-трех дней и было проведено посредством "наступательной кибероперации" ведомства в рамках новых полномочий для противостояния той угрозе, которая исходит от российской стороны в киберпространстве, пишет ТАСС.
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Как будто новость, чтобы "посылать крученые мячи" и грабить под это дело для образцово-показательного капиталистического государства, а американцы не причем: просто они частные собственники и их забота - подгрести под себя побольше!