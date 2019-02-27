В США рассказали о кибероперации против "Агентства интернет-исследований"

27.02.2019 07:29



Как сообщает газета The Washington Post в ноябре 2018 года во время проведения промежуточных выборов в Конгресс США Киберкомандование Вооруженных сил США отключило от интернета российское "Агентство интернет-исследований" для того, чтобы помешать компании повлиять на процесс выборов. Данное отключение длилось порядка двух-трех дней и было проведено посредством "наступательной кибероперации" ведомства в рамках новых полномочий для противостояния той угрозе, которая исходит от российской стороны в киберпространстве, пишет ТАСС.