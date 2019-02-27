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Транзит российского газа через Украину невыгоден

27.02.2019 06:42
Транзит российского газа через Украину невыгоден

Транзит российского газа через территорию Украины не является выгодным для российской стороны. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. Он привел данные, согласно которым, транзит через Украину российского топлива стоит в 2 - 2,5 раза дороже, чем поставки по другим маршрутам, таким, как, например, Ямал - Европа или "Северный поток-1". Причинами высокой стоимости транзита через Украину Новак считает устаревшую газотранспортную систему страны, которая строилась порядка 50 лет назад, поэтому при транспортировке газа идут большие потери, пишет Газета.ру.

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