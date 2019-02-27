Транзит российского газа через Украину невыгоден

27.02.2019 06:42



Транзит российского газа через территорию Украины не является выгодным для российской стороны. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. Он привел данные, согласно которым, транзит через Украину российского топлива стоит в 2 - 2,5 раза дороже, чем поставки по другим маршрутам, таким, как, например, Ямал - Европа или "Северный поток-1". Причинами высокой стоимости транзита через Украину Новак считает устаревшую газотранспортную систему страны, которая строилась порядка 50 лет назад, поэтому при транспортировке газа идут большие потери, пишет Газета.ру.