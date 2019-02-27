Небензя назвал истинную цель США в Венесуэле

27.02.2019 06:22



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя озвучил истинную цель Соединенных штатов в Венесуэле. Об этом постпред заявил на заседании Совет безопасности ООН. По его словам, судя по действиям США, они намерены сменить не устраивающий Штаты режим в стране, даже используя для этого вооруженные силы. Небензя подчеркнул, что гуманитарная помощь народу Венесуэлы и показная забота являются всего лишь прикрытием для истинных планов США.

Также, Василий Небензя обвинил США и Великобританию в том, что они "ограбили" Венесуэлу, имея ввиду заморозку США активов государственной корпорации Венесуэлы PDVSA, а также отказ вернуть стране золотые запасы, которые в настоящее время находятся на хранении в Великобритании, пишет РИА Новости.