Песков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

26.02.2019 15:15



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая должна состояться во Вьетнаме. Он выразил надежду на то, что данный саммит поможет лидерам урегулировать те конфликты и проблемы, которые возникли из-за ядерной программы КНДР. По его словам, Кремль будет приветствовать такие итоги двусторонних переговоров, пишет РИА Новости.