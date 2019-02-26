В Балтийское море вошел эсминец США с «Томагавками»

26.02.2019 14:33



В Балтийское море вошел ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» (USS Gravely (DDG-107), передает ТК «Звезда». Как сообщается, судно прошло через пролив Большой Бельт, и в ближайшие часы будет следовать вдоль побережья Германии.

Как сообщается, USS Gravely – это флагман Первой постоянной военно-морской группы альянса НАТО, который может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк».

Напомним также, что ранее стало известно, что еще один американский эсминец вошел в одесский торговый порт. Речь идет о судне ВМС США «Дональд Кук», который, как заявил представитель флота, участвует в операции «по обеспечению безопасности на море».