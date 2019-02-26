В Венесуэле прокомментировали новые санкции США

26.02.2019 11:53



Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас прокомментировал антивенесуэльские санкции со стороны США. В своем микроблоге Twitter он написал, что Вашингтон ведет «ожесточенную кампанию», целью которой является свержение правительства Николаса Мадуро. Министр обратил внимание на тот факт, что предпринимаемые американцами действия демонстрируют «нарушение принципов международного права».

Напомним также, что ранее СМИ сообщали о том, что США «отправили» в санкционный список четверых венесуэльцев.