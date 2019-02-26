Россия может выйти из Совета Европы после избрания генсека
Россия сможет покинуть состав Совета Европы после того, как будет избран генеральный секретарь организации, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного дипломатического собеседника. Как отметил источник, в данный момент решается вопрос, связанный с дальнейшим пребыванием российской стороны в этой организации.
«В июне состоится сессия ПАСЕ, на которой будет избран генеральный секретарь организации», — уточнил собеседник.
Отмечается, что в случае, если Россия не примет участия в выборах генерального секретаря Совета Европы, и ее права не будут в полной мере восстановлены, то это будет свидетельствовать только об одном: в Совете Европы наступил «глубочайший кризис».
Написать комментарий