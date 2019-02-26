Россия может выйти из Совета Европы после избрания генсека

26.02.2019 11:20



Россия сможет покинуть состав Совета Европы после того, как будет избран генеральный секретарь организации, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного дипломатического собеседника. Как отметил источник, в данный момент решается вопрос, связанный с дальнейшим пребыванием российской стороны в этой организации.

«В июне состоится сессия ПАСЕ, на которой будет избран генеральный секретарь организации», — уточнил собеседник.

Отмечается, что в случае, если Россия не примет участия в выборах генерального секретаря Совета Европы, и ее права не будут в полной мере восстановлены, то это будет свидетельствовать только об одном: в Совете Европы наступил «глубочайший кризис».