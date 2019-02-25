Путин поручил до 31 мая подготовить предложения об изменении системы обращения металлолома

25.02.2019 23:47



Владимир Путин дал поручение правительству России, в срок до 31 мая текущего года, разработать комплекс предложений по вводу новых мер, касающихся системы, регулирующей обращение металлолома в стране, сообщает «ТАСС». Поручение президента подразумевает создание некой системы по учёту металлолома, которая будет функционировать в цифровом формате. Согласно статистическим данным, российский рынок металлолома оценивается в 1 трлн рублей в год.