ЕС призвал избежать военного вмешательства в Венесуэлу

25.02.2019 23:27



Майя Косьянчич, занимающая пост представителя внешнеполитической службы Европейского союза, заявила, что всеми силами необходимо не допустить военного вмешательства извне во внутренние дела Венесуэлы, сообщает «RT». Тем не менее, правительству Венесуэлы стоит признать объективную необходимость для страны в принятии международной гуманитарной помощи, поскольку отказ от неё может вызвать рост напряженности внутри страны.