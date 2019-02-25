Российские банки увеличили прибыль в 3,7 раза

25.02.2019 18:25



Как следует из опубликованного отчета Банка России, в январе текущего года российские банки смогли увеличить свою прибыль. Общая сумма прибыли составила 264 млрд рублей, что в 3,7 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Также, по информации регулятора, увеличилось количество прибыльных банков на российском рынке. По данным на 1 февраля 2019 года их доля составила 75% от общего числа кредитных организаций в России, пишет ТАСС.