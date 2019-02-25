Правительство одобрило индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

25.02.2019 17:51



На официальном сайте правительства РФ появилась информация о том, что Комиссия по законопроектной деятельности разрешила начислять дополнительные выплаты пенсионерам даже в том случае, если превышен прожиточный минимум пенсионера в регионе. Таким образом, неработающие пенсионеры, которые недополучили положенные с 1 января 2019 года выплаты, получат все причитающиеся им социальные доплаты, пишет РБК.