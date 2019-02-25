Бензин подешевел на три копейки

25.02.2019 13:43



В России дешевеет бензин марок Аи-92 и Аи-95, передает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Thomson Reuters Kortes. Как сообщается, удешевление бензина в России наблюдалось в период с 18 по 22 февраля 2019 года. Стоимость бензина Аи-92 была меньше на 3 копейки, до уровня 41,96 рубля за один литр, а вот цена Аи-95 понижалась на 4 копейки, до отметки 45,10 рубля. Как отмечается в документе, больше всего разница в цене на топливо ощущалась в Центральном федеральном округе.