На «плоской» планете обнаружены загадочные структуры

25.02.2019 11:03



С помощью зонда New Horizons были получены очередные фотоснимки, сделанные в точке максимального сближения Ультимы Туле. Кадры показали, что на этой карликовой планете присутствуют загадочные структуры. Как рассказал руководитель проекта New Horizons Алан Стерн, исследователи очень сильно рисковали, поскольку из-за большой скорости движения зонда и узкого угла обзора, снимки могли получиться неполными, либо вообще не получиться. В итоге все обошлось, и ученым предстоит исследовать массу вещей, которые «не похожи ни на что другое».