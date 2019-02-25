Ученые назвали новую опасность соли для организма человека

25.02.2019 10:24



Исследователи из Германии пришли к выводу, что отложения поваренной соли в организме могут привести к развитию аллергических реакций, о чем говорится в пресс-релизе на MedicalXpress. К такому заключению ученые пришли после того, как был проведен анализ образцов кожи пациентов, имеющих хроническое заболевание – атопический дерматит. Выяснилось, что уровень натрия на пораженных участках кожи превышал норму в тридцать раз.