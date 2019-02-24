В России изменились правила посадки в самолет

24.02.2019 09:21



С 24 февраля вступил в действие законопроект разработанный Минтрансом, в соответствии с которым изменяются правила посадки пассажиров в самолет. Теперь пассажир может пройти в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному билету, который выдается во время самостоятельной электронной регистрации. Тем не менее, данной услугой можно будет воспользоваться только в тех аэропортах, которые оборудованы специальными системами электронного контроля. Воздушные гавани обязаны будут информировать пассажиров при предоставлении данного вида сервиса, пишет РИА Новости.