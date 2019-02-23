США готовы поддержать жителей Кубы и Никарагуа

23.02.2019 08:37



США собираются поддержать жителей Никарагуа и Кубы в том случае, если граждане данных стран осознают свою потребность в проведении политических изменений в своих странах и свержении авторитарного режима действующей власти. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, в Соединенных штатах очень надеются на политические преобразования и движение к установлению демократического режима не только в Венесуэле, но и на Кубе и в Никарагуа, пишет РИА Новости.