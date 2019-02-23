Самолет США пролетел над территорией России

23.02.2019 08:04



Как сообщил официальный пресс-секретарь Пентагона Джеймс Дэвис, самолет ВВС США Boeing OC-135B совершил наблюдательный полет над территорией России. Данный полет был проведен по условиям действующего между странами Договора об открытом небе. Маршрут самолета проходил над Дальневосточным округом России, а на его борту находились шесть американских наблюдателей. Это первый подобный полет после перерыва, который длился с 2017 года, пишет РБК.