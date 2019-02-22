Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах

22.02.2019 23:22



Татьяна Высоцкая, являющаяся украинской журналисткой, опубликовала на своей странице в «Facebook» отрывок из интервью с мэром Киева Владимиром Кличко, в котором поднимается вопрос смертности людей, попавших в больницы столицы Украины, сообщает «Газета.ру». Глава Киева с гордостью заявил, что правительству удалось добиться успехов в качестве оказываемых медицинских услуг, а свидетельством этого является тот факт, что раньше в больнице умирал каждый шестой пациент, а сейчас «лишь» каждый второй. Видимо познания мэра Киева в математических науках нуждаются в некоторой «доработке».