Себестоимость российской нефти составляет $ 25 за баррель

22.02.2019 22:52



Павел Сорокин, занимающий пост замминистра энергетики России, сообщил о том, что себестоимость добычи одного барреля нефти составляет около $25, что является «железобетонным» гарантом конкурентоспособности отечественного сырья на международном рынке, сообщает «eadaily.com». Кроме того, было заявлено о том, что страну не должна страшить девальвация национальной валюты, поскольку при девальвации себестоимость добычи также уменьшается.