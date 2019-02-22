МИД разъяснил позицию России по вывезенному в Японию царскому золоту

22.02.2019 20:51



Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России, сообщила о том, что в ходе переговоров с представителями Японии вопрос о «царском» золоте не поднимался, сообщает Деловая газета «Взгляд». Речь идет о золоте, которое во времена Гражданской войны в России могло быть тайно вывезено в Японию. На текущий момент перед Москвой не стоит первостепенной задачи о выяснении судьбы вышеназванного золота, но если появится необходимость, то данный вопрос будет задан японскому правительству напрямую, без какого-либо стеснения.