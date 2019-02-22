СК откроет горячую линию для приема сообщений о давлении на бизнес

22.02.2019 20:39



Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России (СК), дал указание о создании горячей линии в рамках своего ведомства, которая будет предназначена для приема звонков от бизнесменов и предпринимателей, на чей бизнес оказывается незаконное давление, сообщает «РБК». Кроме того, Бастрыкин заявил о том, что будет лично принимать часть бизнесменов и общаться на темы, касающиеся хода следственных мероприятий по уголовным делам, которые были возбуждены против бизнес-предприятий различных формаций.