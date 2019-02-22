Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда

22.02.2019 19:58



Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра России, поручил Министерству юстиции, МВД РФ и Министерству финансов разработать нормативно-правовую базу, которая «упразднит» так называемые «клетки» и «аквариумы», в которых находятся подсудимые во время процесса судебного заседания, сообщает «РБК». Согласно мнению экспертов, нахождение в подобных «конструкциях» вызывает эффект психологической и физической изоляции от судебного заседания, а также затрудняет общение с адвокатами, что рассматривается в качества нарушения прав человека на получение качественной юридической помощи.