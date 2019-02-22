С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

22.02.2019 19:43



Согласно одному из последних утвержденных указов президента Казахстана, из нового дизайна национальной валюты будут убраны все надписи на русском языке, сообщает ИА «REGNUM». Президентский указ был опубликован сегодня, 22 февраля. Также в нормативном документе содержатся требования к внешнему оформлению денежных средств и к средствам и методам защиты, которые также будут присутствовать на национальной валюте.