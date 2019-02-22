Сборы по страхованию жизни в России выросли на 33%

22.02.2019 17:16



Представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) сообщили, что в России серьезно выросли сборы по страхованию жизни. Так, по предоставленным данным рост составил порядка 33%. А общая сумма сборов в 2018 году достигла 478 млрд рублей. Тем не менее это не самый высокий показатель. Так, самый большой рост страхования жизни произошел в 2016 году, он составил более 69% по отношению к предыдущему году, пишет ТАСС.