Иран взломал систему контроля беспилотника США MQ-9 Reaper

22.02.2019 16:17



Аэрокосмическим силам КСИР Ирана удалось проникнуть в систему контроля беспилотников США, которые Штаты используют в Сирии и Ираке. Об этом сообщил генерал Хаджизаде, слова которого приводит Fars News Agency. Теперь, как говорят эксперты, военные могут получать с беспилотников разведывательные данные. В качестве доказательств взлома, иранские военные представили перехваченные данные с американских беспилотников, пишет Российская газета.