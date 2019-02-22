В России присвоено новое звание генерала

22.02.2019 15:17



Президент России Владимир Путин присвоил воинские звания российским офицерам. Так, звание генерала получил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Звание генерала присвоено в России первый раз с 2015 года. Также, данным указом президент России присвоил высшие генеральские и адмиральские звания представителям Вооруженных сил, полиции, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, таможенных органов и Росгвардии.