США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России

22.02.2019 14:38



Соединенные штаты разрабатывают новую стратегию ведения войны, противником в которой будут Россия и Китай. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. По его словам, эксперты разработали новейшую стратегию, согласно которой первый удар будет наноситься не по сильной стороне потенциального противника, а по его слабостям. Также, новая стратегия предполагает выполнение боевых задач со скрытным проникновением на территорию вражеской стороны, пишет РИА Новости.