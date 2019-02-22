Лукашенко поддержал Россию в ответе на размещение ракет США в Европе

22.02.2019 14:08



Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с сообщением, отметив, что доверяет России, которая заявляет, что она не нарушала договора ДРСМД, сообщает БелТА. При этом он рассказал о своих опасениях, связанных с возможным размещением на территории Европы ракет средней и меньшей дальности. Говоря об этом, Лукашенко заявил: «это катастрофа, особенно для нас».

«Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах», — сказал президент Белоруссии.