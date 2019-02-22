Россия запустила ракету "Союз" со спутником Egyptsat-A

22.02.2019 07:26



С 31-й стартовой площадки космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, принадлежащий Египту, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Устройство запущено на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Данный спутник был разработан РКК "Энергия" взамен аппарата EgyptSat-2, запущенного на орбиту в 2014 году. Ровно через год спутник прекратил работу, хотя разработчики заявляли о возможности непрерывной эксплуатации аппарата в течение десяти лет, пишет Коммерсант.