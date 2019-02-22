Гуаидо подписал свой первый "президентский" указ

22.02.2019 06:42



В минувший четверг глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, который самовольно провозгласил себя временным президентом страны, подписал свой первый "президентский указ". Об этом политик сообщил в своем Twitter. Так, согласно данному документу, Гуаидо выдает разрешение на ввоз в страну гуманитарной помощи от США, которую заблокировали на границе из-за отказа действующего правительства Мадуро пропустить груз в Венесуэлу. Также, Гуаидо, который, по его словам, является верховным главнокомандующим страны, потребовал от военных неукоснительно выполнять свой указ, пишет газета Вести.