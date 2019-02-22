Кольцо Соломона: неизвестная концовка известной притчи

22.02.2019 01:23



Царь Соломон является одной из самых известных исторических фигур, увековеченных в Библии. Он в буквальном смысле выступает идеальным человеком созданным Богом. После восхождения на престол Соломон отказался от богатства и предпочел обрести мудрость. В тяжелый период для своего народа, отдал все свои бесчисленные сокровища на покупку зерна для голодающих людей. Построил Иерусалимский храм во имя объединения еврейского народа, вместо ряда войн, да еще по весьма передовым архитектурным технологиям.

Быть настолько непогрешимым и щедрым даже в настоящее время никто не может. Именно поэтому многие не верят, что царь Соломон смог благополучно править 40 лет, при этом не обладая мистическими способностями либо же артефактами. Так, бытует мнение, что у Соломона было волшебное кольцо, подаренное ему в особый момент. Но вот кем именно, в какой период жизни, и с какой целью - точно не известно.

Существует несколько версий событий, которые происходили более 2000 тысяч лет назад. Одна из них содержит в себе концовку, которая раскрывает новый смысл в известной многим притче.

Притча о кольце

Взойдя на престол, Соломон поклялся быть справедливым и мудрым правителем. Но исполнить обещание не удавалось, потому что он был весьма эмоциональным. Зачастую гнев или радость влияли на его решение и приводили к неверным суждениям. За помощью юный царь обратился к придворному мудрецу, который подарил Соломону кольцо с надписью «Все проходит, пройдет и это».

В моменты сильного гнева либо наивысшей радости Соломон смотрел на кольцо, читал надпись и понимал, что любой момент скоротечен. Наступало успокоение и ясность мыслей.

Так царь поступал каждый раз, и всегда надпись на кольце помогала ему помочь понять скоротечность времени. Последующие несколько десятков лет Соломон мудро правил своим народом и оставался благодарным мудрецу, подарившему ему кольцо.

Прошли годы. Бесконечный жизненный путь Соломона двигался к завершению. Он понимал, что вскоре уйдет в иной мир. Великая тоска коснулась царя. Он стал задумчив и, глядя на кольцо, понимал, что оно не может более утешить его.

Царь Соломон в преклонных летах. Гравюра Густава Доре 1860-е гг.

От этого печаль его только множилась. Царь вспоминал былые свершения, оценивал годы своего правления и перечитывал надпись на кольце. В один день его отчаяние заставило сорвать кольцо с пальца. Вдруг на знакомом до последней трещинки и щербинке артефакте, Соломон увидел еще одну надпись, но уже на внутренней стороне: «…но кое-что остается…». Царь засмеялся, ведь он ни разу не снимал подарок мудреца с пальца и повелел похоронить его вместе с кольцом, дабы увековечить мудрость, которая была ему дана.