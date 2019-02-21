Двум российским банкирам пожизненно запретили руководить банками

21.02.2019 21:55



Два российских банкира «заработали» пожизненный запрет на руководство банковскими организациями, об этом сообщила Людмила Тяжельникова, занимающая пост директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ России, сообщают «Ведомости». Имена «проштрафившихся» банкиров не называются, равно как и названия банков, которые они возглавляли. Кроме запрета на занимание руководящих должностей банков, бывшим руководителям запретили приобретать крупные пакеты акций любых банковских учреждений.