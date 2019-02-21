ЦБ предложил закрыть населению доступ к рынку форекс

21.02.2019 20:57



Владимир Чистюхин, занимающий пост заместителя председателя Центрального банка России, заявил о том, что рынок «Форекс» должен быть доступен лишь для квалифицированных «трейдеров», а простым обывателям там делать нечего, сообщает «РБК». В связи с этим, будут рассмотрены два варианта исхода событий: когда доступ будет ограничен только для новых участников рынка и когда доступ ограничат всем «непрофессионалам» вне зависимости от их «стажа». В случае принятия второго варианта, все участники рынка «Форекс» пройдут квалификационные испытания, по итогам которых «несдавшие» инвесторы будут вынуждены его покинуть.