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Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

21.02.2019 19:59
Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Нурсултан Назарбаев, занимающий пост президента Казахстана, подписал указ, согласно которому, действующее правительство страны отправляется в отставку, сообщают «РИА новости». Согласно тексту подписанного указа, текущее правительство обязано продолжать исполнение своих непосредственных обязанностей до тех пор, пока не будет утвержден новый управленческий состав. Подобное решение было предсказуемым, поскольку Назарбаев неоднократно критиковал работу правительственного состава, а в последних высказываниях на подобную тематику он прямо заявил о том, что кабинет министров должен уйти в отставку. Стоит напомнить, что президентские выборы в Казахстане пройдут в 2020 году.

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