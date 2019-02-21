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В ТПП обсудят цифровые технологии в региональных проектах недвижимости

21.02.2019 11:56

Круглый стол «Региональные проекты в отраслях недвижимости на основе цифровых технологий: текущее состояние и пути развития» пройдет в Торгово-промышленной палате РФ 21 февраля 2019 года. Мероприятия организовано в рамках подготовки к 70-му Всемирному конгрессу профессионалов рынка недвижимости, который состоится 27-31 мая 2019 года в Москве.

В обсуждении примут участие вице-президент ТПП М. Фатаев, генсек FIABCI WORLD Н. Аракелян, президент представительства FIABCI- Россия М. Грин, представители Минстроя, департамента градостроительной политики г. Москва, а также Госдумы.

Круглый стол можно будет посмотреть онлай. Для мобильных устройств Apple это возможно через приложение TrueConf (адрес события в приложении: /c/69250b3cb6@v.tpprf.ru#vcs + вызов). Мероприятие также будет транслироваться на сайте ТПП в режиме реального времени.

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